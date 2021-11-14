فيما ينتظر أن يعقد مجلس السيادة السوداني الجديد أول اجتماع له، اليوم (الأحد)، بعد الإعلان عن تشكيله الجديد وأداء اليمين الدستورية، أعلنت الشرطة السودانية، إعادة فتح الجسور المؤدية للعاصمة الخرطوم.من جهته، اتهم المستشار الإعلامي لقائد الجيش السوداني الطاهر أبو هاجة، لجنة أطباء السودان بتزييف الحقائق على الأرض، واصفاً القوات الأمنية بأنها أظهرت خلال احتجاجات، أمس (السبت)، انضباطاً عالياً ومهنية في التعامل مع المتظاهرين رغم تعرضها لاستفزازات غير مبررة، بحسب وصفه. واعتبر أن ما حدث يجعل الجيش أكثر تمسكاً بالتحول الديمقراطي والاستعداد للانتخابات القادمة. فيما جدد عضو مجلس السيادة محمد برطم، التأكيد على أن المجلس ملتزم بوحدة البلاد والحفاظ على الوثيقة الدستورية، لافتاً إلى أنه يسعى لإجراء الانتخابات خلال 8 أشهر. وأفادت لجنة أطباء السودان المركزية اليوم، أن حصيلة قتلى المظاهرات ارتفعت إلى 6.وأوضحت عبر صفحتها على فيسبوك، أن عدد القتلى ارتفع بعد وفاة شخص صباح (الأحد) جراء إصابته بالرصاص في الاحتجاجات.في المقابل قالت الشرطة السودانية إن 39 من عناصرها تعرضوا لإصابات جسيمة خلال التظاهرات، وأنها استخدمت «الحد الأدنى من القوة».