بعد الصين وتركيا، أدارت الهند ظهرها للولايات المتحدة ولجأت إلى شراء منظومات الدفاع الجوي الروسية «إس-400». وأعلن المركز الروسي للتعاون الدولي العسكري التقني، اليوم (الأحد)، بدء تسليم نيودلهي المنظومة الجديدة. وقال مدير المركز دميتري شوجاييف، قبيل انطلاق معرض دبي الجوي الدولي: بدأت عمليات تسليم المعدات الخاصة لنظام الدفاع الجوي إس-400 للهند، وفقاً للموعد المحدد.ووقعت روسيا والهند عقداً لتوريد منظومات «إس-400» في أكتوبر 2018، في صفقة تقدر قيمتها بنحو5.43 مليار دولار. وبذلك تصبح الهند ثالث مشترٍ أجنبي لهذه المنظومات بعد الصين وتركيا.وتعد منظومات «إس-400» للدفاع الجوي جيلا جديدا من أنظمة الصواريخ بعيدة ومتوسطة المدى المضادة للطائرات. وتم تصميم هذه المنظومة الدفاعية لتدمير الطائرات الاستراتيجية والتكتيكية والصواريخ الباليستية والأهداف فرط الصوتية.وكانت صحيفة «بوليتكو» الأمريكية أكدت أن استراتيجية إدارة الرئيس جو بايدن في المحيط الهادئ تواجه اختبارا كبيرا عندما تنفذ الهند صفقة منظومة «إس-400» الروسية.وتوقع مراقبون أن تؤدي الصفقة إلى فرض عقوبات أمريكية على الهند في وقت تحاول فيه واشنطن التقارب مع نيودلهي. وبحسب الصحيفة، فقد كانت صفقة شراء 5 أنظمة دفاع جوي روسية الصنع من طراز S-400 مصدر قلق في واشنطن، لكن مع بدء التسليم سيضطر البيت الأبيض إلى النظر في كيفية إدارة العلاقة المتوترة والمعقدة بين البلدين.وبموجب قانون «مكافحة أعداء أمريكا» من خلال العقوبات، الذي صدر عام 2017 بدعم واسع في الكونجرس، تعاقب الدول على عقد صفقات أسلحة كبيرة مع روسيا، ثاني أكبر مصدر للأسلحة في العالم. وحتى الآن، فإن الدولتين الوحيدتين الخاضعتين للعقوبات بموجب القانون هما تركيا والصين، على خلفية شراء نظام S-400.