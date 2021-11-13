قتل 6 أشخاص وأصيب 7 آخرون في انفجار هز العاصمة الأفغانية كابول اليوم (السبت)، بحسب ما أعلن مسؤول من حركة طالبان وسكان محليون، وقال المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، إن قنبلة مغناطيسية كانت مثبتة في حافلة صغيرة انفجرت في منطقة في العاصمة ما أدى لسقوط عدد غير معلوم من الضحايا. وذكر أن 6 أشخاص قتلوا في حصيلة أولية، وأصيب نحو 7 آخرين جراء الانفجار الذي وقع في منطقة داشت برشي في غرب كابول. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الانفجار حتى الآن.والخميس الماضي، أعلنت شبكة الكهرباء في أفغانستان انقطاع التيار عن كابول جراء انفجار.وقالت الشركة «برشنا» في رسالة لزبائنها «دمّر انفجار عمود كهرباء في منطقة قلعة مراد بك في محافظة كابول، ما أدّى إلى انقطاع خط كهرباء بقدرة 220 كيلوفولت، وبالتالي انقطع التيار عن كابول وبعض المناطق».وهز انفجار ضخم الأربعاء محيط ساحة دهمزانج وسط العاصمة الأفغانية، وجاء بعدما دعت أمريكا وبريطانيا رعاياهما لتجنّب الفنادق.