استقال ثلاثة من كبار المسؤولين في جهاز الموساد الإسرائيلي، وعزوا أسباب الاستقالة إلى قرارات الرئيس الجديد للجهاز ديفيد بارنيع. وقالت «القناة 13» الإسرائيلية، إن ثلاثة من كبار المسؤولين في وكالة الموساد قدموا استقالاتهم بسبب قرارات اتخذها المدير الجديد للجهاز. وكشفت القناة أن الاستقالات تمت في الأسابيع القليلة الماضية.وكان بارنيع تولي منصب مدير وكالة المخابرات خلفا ليوسي كوهين في يونيو الماضي.وأوضحت القناة الإسرائيلية أن من بين المستقيلين رئيس قسم التكنولوجيا ورئيس العمليات ورئيس الفرع المعني بحرب مكافحة الإرهاب. وقالت إن مسؤولا رابعا بجهاز الموساد يفكر في الاستقالة.وأضافت أن استقالة المسؤولين مرتبطة مباشرة بالقرارات التنظيمية التي اتخذتها بارنيع لتقسيم المسؤوليات في وكالة التجسس وتقسيم الفروع القائمة.وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو أعلن عن تعيين بارنيع في مايو، وقال إن مهمته الأولى هي منع إيران من امتلاك أسلحة نووية.