شنت قوات الجيش اليمني الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية هجوماً، اليوم (الجمعة)، على مواقع مليشيات الحوثي الانقلابية في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب. وأفاد رئيس هيئة العمليات الحربية اللواء الركن ناصر الذيباني في تصريح نشره المركز الإعلامي للقوات المسلحة، بأن عناصر الجيش اليمني تمكنوا خلال العملية الهجومية من تطهير جيوب الحوثيين في عروق الرملية بجهة حريب، مؤكداً أنهم أوقعوا بالمليشيات خسائر كبيرة في العتاد والأرواح. وجدد الذيباني التأكيد على أن «رمال مأرب ستكون مقبرة لمن تسول له نفسه الاعتداء عليها». وقال «من يأتي مأرب معادياً فسيموت على مداخلها قبل أن يصل إليها».وكان تحالف دعم الشرعية اليمنية أعلن، مساء أمس (الخميس)، مقتل 125 عنصراً من مليشياً الحوثي في الساعات الأربع والعشرين الماضية في غارات جديدة حول مدينة مأرب، وقال في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، إنه نفذ 22 عملية استهداف لآليات وعناصر المليشيا في الأربع وعشرين ساعة الماضية، أدت إلى تدمير 14 من الآليات العسكرية والقضاء على 125 عنصراً إرهابياً. واستهدفت الغارات منطقة صرواح غرب مدينة مأرب، ومحافظة البيضاء جنوب مدينة مأرب. وأعلن التحالف أيضاً تنفيذ ضربات جوية على أهداف عسكرية مشروعة في صنعاء وصعدة (شمال البلاد)، شملت مواقع للصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة ومخازن أسلحة للحوثيين.