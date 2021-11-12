شن المقرر الأممي المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان أوليفييه دي شوتر، هجوماً حاداً على الحكومة اللبنانية، متوقعاً فشلها، واتهم وزراء حكومة نجيب ميقاتي بأنهم يعيشون في «عالم خيالي».وقال دي شوتر اليوم(الجمعة)، في ختام مهمة استمرت أسبوعين لدراسة الفقر في لبنان: إن مسؤولي الحكومة اللبنانية ليس لديهم أي شعور بضرورة التحرك العاجل أو العزم اللازم لتحمل مسؤولياتهم إزاء أزمة اقتصادية أدت إلى «إفقار وحشي» للمواطنين. وأضاف: «أنا مندهش جدّاً من حقيقة أن هذه دولة في طريقها للفشل، إن لم تكن فشلت بالفعل، واحتياجات السكان لم تتم تلبيتها بعد». وتابع: «يعيشون في عالم خيالي... وهذا لا يبشر بالخير بالنسبة لمستقبل البلاد».والتقى دي شوتر، خلال زيارته، مجموعة من كبار المسؤولين ومن بينهم 9 وزراء ورئيس الوزراء نجيب ميقاتي ورئيس البرلمان نبيه بري.ولم يعلق مصدر مسؤول في مكتب رئيس الوزراء نجيب ميقاتي على تصريحات أوليفييه دي شوتر، لكنه لفت إلى أن ميقاتي عقد اجتماعاً مثمراً هذا الأسبوع مع مسؤول آخر في الأمم المتحدة وهو المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي.يأتي ذلك في الوقت الذي أطلق فيه رئيس الحكومة اللبنانية «صندوق إعادة بناء مؤسسات الأعمال في بيروت على نحو أفضل B5». ويهدف الصندوق إلى دعم تعافي مؤسسات الأعمال الصغيرة التي تضررت بشكل مباشر من جراء انفجار مرفأ بيروت.