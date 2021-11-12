اضطرت شركة مصر للطيران إلى إعادة إحدى طائراتها المتجهة من السعودية إلى القاهرة إلى مطار الدمام بعد بلاغ عن وجود قنبلة. وقالت الشركة في بيان أصدرته، اليوم (الجمعة): «إن بلاغا بوجود قنبلة على إحدى طائراتها المتجهة من السعودية إلى مصر، أجبرها على العودة إلى مطار الدمام».وأضافت أن رحلة الشركة رقم MS2688 التي عادت مرة أخرى إلى مطار الدمام قد هبطت بسلام بعد بلاغ بوجود قنبلة على متن الطائرة. وأوضحت الشركة أنه بعد الكشف الأمني من قبل السلطات السعودية على الطائرة تبين أنه بلاغ كاذب.وأكد البيان أن الطائرة أقلعت من مطار الدمام متجهة إلى مطار القاهرة، وذلك بعد انتهاء السلطات السعودية من كل الإجراءات الأمنية الخاصة بالطائرة والتأكد من سلامتها.