قتل مدير عام الهيئة العامة للزكاة الحوثي في مديرية قفلة عذر بمحافظة عمران عبدالرحمن سبتان الليلة الماضية، على يد مسلح حوثي خلال تواجده في العاصمة صنعاء.وقالت مصادر إعلامية يمنية، إن سبتان الذي يعد من أحد مشايخ قفلة عذر (قبيلة حاشد) قتل نتيجة خلاف مالي مع أحد مشرفي المليشيا من أبناء محافظة صعدة، مضيفا أن المشرف الحوثي أطلق عليه النار وأرداه قتيلاً.في غضون ذلك، أكدت مصادر قبلية لـ«عكاظ»، رفضت قبائل قبائل سنحان وخولان وأرحب وبني مطر منح القيادي الحوثي وأحد المتورطين في دعم المليشيا للدخول إلى صنعاء، فارس الحباري، الثقة والتزكية لترشيحه محافظا لمحافظة صنعاء.وأفادت المصادر بأن القبائل أبلغت الحوثيين رفضهم لأي مشاركة في تزكية أو تعيين أي طرف تختاره القيادات الحوثية لتولي إدارة محافظة صنعاء نظراً لتورطه في قتل أبنائها وتصفيتهم في الجبهات المشتعلة في مأرب.ولفتت المصادر إلى أن الحباري رد على القبائل بأنه لن يصمت عن تهميشه وإهانته بعد أن خدم مليشيا الحوثي بالدم والمال والولاء والتبعية لعبدالملك الحوثي.وذكرت المصادر أن الحباري هدد باستخدام قبيلته في أرحب للانتصار له والاعتداء على القبائل الرافضة له، وعقد اجتماعاً مع قبيلته وطلب منهم الاستعداد لساعة الصفر، ولم تستبعد المصادر اندلاع معارك بين الحوثيين وقبائل طوق صنعاء في الأيام القادمة خصوصاً في ظل عمليات النهب المستمرة لأراضي القبائل من قبل قيادات حوثية.