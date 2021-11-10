بعد 5 أيام من اختطاف 25 يمنيا من موظفي السفارة الأمريكية المسرحين، اقتحمت مليشيا الحوثي اليوم (الأربعاء)، مبنى سفارة واشنطن في شارع شيراتون بالعاصمة صنعاء المغلقة منذ مطلع عام 2015 بعد رحيل الدبلوماسيين وتسريح الموظفين المحليين عام 2018.وقال شهود عيان ووسائل إعلام يمنية، إن عناصر حوثية مدججة بالأسلحة اقتحمت السفارة ونهبت محتوياتها من أجهزة ومعدات، ونقلتها على متن شاحنات تابعة لها.وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أفاد بأن الولايات المتحدة على علم بالتقارير عن اعتقال مليشيا الحوثي بعض موظفيها المحليين في صنعاء.ونقلت وكالة «خبر» عن المتحدث قوله: «إن الولايات المتحدة قلقة للغاية على موظفيها المحليين، وتدعو الحوثيين للإفراج الفوري عن جميع موظفيها، وإنهاء أي مضايقات ضدهم».وكان مقربون من عائلات مختطفين أكدوا قيام المليشيا الحوثية يوم (الجمعة) بمداهمة منزل عبدالمعين عزان الذي كان يشغل وظيفة منسق مبادرة الشراكة الشرق الأوسطية (MBI) في صنعاء بينما كان جالساً مع أصدقائه، واختطفوه وزميله جميل إسماعيل المسؤول الاقتصادي في السفارة سابقاً، وهشام الوزير موظف الوكالة الأمريكية للتنمية، التي تعتبر الذراع التنموية للخارجية الأمريكية، واقتادوهم إلى جهة مجهولة.