فيما أعلنت جبهة تحرير تيغراي أنها حققت انتصارات في عدة جبهات، أفاد الجيش الإثيوبي بأنه حاصر مقاتلي تيغراي في المناطق التي توغلوا فيها. وكشفت رسالة بريد إلكتروني خاصة بالأمم المتحدة، اليوم (الأربعاء)، أن السلطات الإثيوبية اعتقلت أكثر من 70 سائقا يعملون لصالح المنظمة، ولم يتضح انتماء السائقين العرقي.وكانت مفوضية حقوق الإنسان الإثيوبية، أعلنت (الأحد)، تلقيها العديد من التقارير بشأن القبض على المنتمين لعرق تيغراي في العاصمة.وأدانت الولايات المتحدة أمس (الثلاثاء)، الاعتقالات على أساس اثني في إثيوبيا بعد اعتقال السلطات 16 موظفا أمميا خلال مداهمات استهدفت متحدرين من إقليم تيغراي بموجب حالة الطوارئ.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس، إن المضايقات من قبل قوات الأمن والاعتقال على أساس اثني غير مقبولة على الإطلاق.وأعلنت الحكومة برئاسة آبي أحمد الأسبوع الماضي حالة الطوارئ في البلاد لمدة 6 أشهر وسط تزايد المخاوف من تقدّم مقاتلي فصيلي «جبهة تحرير شعب تيغراي» و«جيش تحرير أورومو» باتّجاه العاصمة أديس أبابا.