كشفت وسائل إعلام كويتية أن وزارة الداخلية أوقفت إصدار جميع أنواع التأشيرات للجالية اللبنانية حتى إشعار آخر، على خلفية الأزمة الدبلوماسية الأخيرة بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي. ونقلت صحيفة «القبس» الصادرة اليوم (الأربعاء) ، عن مصادر أمنية، قولها: إن «من لديهم إقامات داخل البلاد من اللبنانيين غير مشمولين بالقرار، ومن حقهم العودة إلى البلاد». وأوضحت أن القرار يشمل وقف إصدار الزيارات بأنواعها سواء أكانت عائلية أو سياحية أو تجارية أو حكومية، ووقف سمات الالتحاق بعائل، إضافة إلى وقف سمات الدخول «فيز العمل». وكانت وزارة الخارجية الكويتية أعلنت نهاية الشهر الماضي أنها طلبت من القائم بأعمال السفارة اللبنانية مغادرة البلاد. وقالت الوزارة، في بيان، إنها قررت أيضا استدعاء سفير الكويت في لبنان. وأوضحت الخارجية أن قرار سحب سفيرها لدى بيروت سببه استمرار التصريحات السلبية ضد السعودية، وعدم اتخاذ الحكومة الإجراءات المناسبة لردع عمليات التهريب إلى دول مجلس التعاون الخليجي.