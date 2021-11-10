بالتزامن مع وصول المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى مدينة المخا غرب محافظة تعز، قصفت مليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم (الأربعاء) المدينة بالصواريخ الباليستية. وأكدت مصادر عسكرية أن الصواريخ استهدفت حياً سكنياً في ضواحي المخا، وسقطت بالقرب من المنازل ما تسبب في حالة من الهلع والخوف لدى السكان.وجاء الهجوم الصاروخي بعد ساعات من هجوم آخر أطلقه قيادي حوثي على المبعوث الأممي الذي ندد بحصار الانقلاب لمدينة تعز ووعد بالعمل لفتح الممرات.واتهم رئيس لجنة الأسرى الحوثيين عبدالقادر مرتضى، المبعوث الأممي بالفشل في عقد جولات للمفاوضات حول الأسرى واكتفى بالذهاب لزيارة مناطق الشرعية، زاعماً أن هدف زيارة محافظة تعز لرفع المعنويات فقط.وكانت المليشيا الحوثية قصفت، أمس (الثلاثاء)، مقر الشرطة في حي بيرباشا في مدينة تعز أثناء تواجد المبعوث الأممي في المدينة وقتلت جندياً.فيما أفشلت القوات المشتركة تحركات حوثية لتفجير الوضع في مديرية حيس جنوب الحديدة في محاولة لإفشال زيارة المبعوث الأممي إلى مديرية المخا التي سيطلع خلالها على انتهاكات الحوثي في جنوب الحديدة.وقال مصدر عسكري، إن المليشيا الحوثية حاولت التسلل والتقدم نحو الخطوط الأمامية لجبهات القتال في شمال غرب حيس، لكن قوات الشرعية تصدت لها وأوقعت قتلى وجرحى في صفوفها، مؤكداً أن ذلك يأتي في إطار الخروقات المستمرة لاتفاق الهدنة الأممية.