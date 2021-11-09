أكد رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، أن جرائم الإرهاب ومحاولات زعزعة الامن والاستقرار في العاصمة المؤقتة عدن، لن تزيد الحكومة والقوى السياسية والمجتمعية إلا إصرارا على وضع حد لهذا الخطر الداهم والعمل بكل الوسائل للتصدي له وعدم السماح له بتحقيق ما يهدف إليه.

جاء ذلك خلال اطلاع رئيس وزراء اليمن، مساء اليوم (الثلاثاء)، من محافظ عدن رئيس اللجنة الأمنية أحمد لملس، ومدير أمن عدن اللواء مطهر الشعيبي، على المعلومات الأولية حول العملية الإرهابية الغادرة التي أودت بحياة الصحفية رشا عبدالله، وإصابة زوجها الصحفي محمود العتمي بجروح خطيرة، موضحين أن عبوة ناسفة زرعت في سيارة الصحفية وزوجها وانفجرت بهما في ساحل أبين بمديرية خور مكسر.

وأشار الدكتور معين عبدالملك، إلى أن هذه الجريمة الإرهابية الجبانة وما سبقها هي محاولات مستميتة من قبل قوى لا تريد لعدن وأهلها الاستقرار، تستدعي المزيد من التضامن والتماسك والمؤازرة لحماية عدن من المؤامرات والفتن التي تحاك ضدها.

وقدم رئيس الوزراء خالص العزاء لأسرة الصحفية رشا عبدالله ولكل الوسط الإعلامي والصحفي، متمنياً الشفاء العاجل للصحفي محمود العتمي، مؤكداً أن حماية الأبرياء وتأمين مدينة عدن مسؤولية تكاملية ولا يجب أن تخضع لأي حسابات ضيقة.

كما وجّه عبدالملك اللجنة الأمنية في عدن والأجهزة المختصة بالتحقيق في هذه الجريمة الإرهابية الغادرة، وتعزيز اليقظة الأمنية لتفويت الفرصة على كل من يتربص بأمن واستقرار العاصمة المؤقتة عدن، مشدداً على تكاتف جميع القوى للإسهام في اجتثاث ومكافحة الإرهاب.