حصلت «عكاظ» على معلومات أمنية دقيقة بشأن محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي التي جرت فجر (الأحد) عبر طائرات مسيّرة استهدفت منزله في المنطقة الخضراء شديدة التحصين في بغداد.وكشفت المعلومات توقف منظومة «سيرام» المضادة للصواريخ الخاصة بالسفارة الأمريكية وقت الهجوم ما أضاع فرصة معرفة مكان انطلاق الطائرات المسيرة، خصوصاً أن هذه المنظومة رادارية أيضاً ويمكنها تحديد ولو بشكل أولي مكان خروج هذه الطائرات. وتحقق الاستخبارات الأمريكية لمعرفة أسباب عدم عمل منظومة «سيرام».وتشير التحقيقات الأولية التي أجرتها أجهزة الاستخبارات العراقية إلى أن العملية برمتها لم تستهدف حياة رئيس الوزراء، لكنها رسائل تلمح إلى أن مسألة اغتياله ستبقى قائمة ما لم يتم تعديل نتائج الانتخابات لصالح القوى التابعة للحشد الشعبي، بعدما أقصت نتائجها الفريق السياسي المعروف بتبعيته للحشد، مقابل صعود التيار الصدري وأحزاب انبثقت عن احتجاجات أكتوبر.وخلصت التقارير الأمنية إلى أن استهداف مقر إقامة الكاظمي داخل المنطقة الخضراء بـ3 طائرات مسيّرة مفخخة تم إسقاط اثنتين منها «ابتزاز» لتغيير نتائج الانتخابات، وألمحت إلى أن معرفة هوية الفاعلين قد تكون مستحيلة خصوصاً أنه لا يمكن معرفة مكان انطلاق الطائرات بسبب تعطل منظومة الدفاع الخاصة بالسفارة الأمريكية.وكشفت تحقيقات أمنية أن الطائرات المسيرة المستخدمة في المحاولة الفاشلة تمتلكها إحدى المليشيات العراقية، فيما تحركت فرق خاصة من جهاز مكافحة الإرهاب لرصد معسكرات هذه المليشيا.