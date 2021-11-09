وقف لبنان الرسمي العاجز عن حل أزمته مع السعودية ودول الخليج خلف زيارة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي بعد الجولة التي قام بها على المسؤولين اللبنانيين للاطلاع على ما يمكن أن يكون لديهم لتجاوز الأزمة الدبلوماسية وإيجاد مخرج المناسب. فبعد لقائه رئيسي الجمهورية ميشال عون والحكومة نجيب ميقاتي أمس (الإثنين) في بيروت قال زكي: «العلاقات العربية مهمة بالنسبة للبنان ولدول الخليج، وأعتقد أنّ الجهد الذي نبذله يمكن أن يذهب في اتجاه إيجابي ونأمل أن تكون هذه نقطة البداية ونعبر هذه الأزمة». وأضاف: «وجدنا ثقباً في الباب نُحاول أن نمرّ منه ونرحّب بكل جهد عربي لحل الأزمة بين لبنان والدول الخليجية، وكان يمكن لهذه الأزمة ألا تكون ولكن حصلت تطورات والأزمة أخذت منحى آخر». ومن وزارة الخارجية شدد زكي على ضرورة أن نستمر في العمل الجاد؛ لأن العلاقة بين لبنان ودول الخليج وتحديداً مع السعودية علاقة قديمة وراسخة ونسعى إلى أن تستعيد هذه العلاقة زخمها. واعترف الأمين العام المساعد بأن المسألة ليست بسيطة وأبعد من توصيف وزير لما يحصل في اليمن، وهذا موقف متكامل من الوضع وهذا ما دانته السعودية، والموقف يخرج عن القرارات العربية في الشأن اليمني. وختم بالقول: «إذا احتاج الأمر لزيارة إلى السعودية سأقوم بها ولكن يجب أن نلمس حلحلة في الأزمة وأجواء اللقاءات».