قررت النيابة العامة في الكويت اليوم (الإثنين)، حجز 8 مواطنين متهمين بتمويل مليشيا «حزب الله اللبناني»، فيما كشفت مصادر مطلعة عن أوامر ضبط وإحضار قد تصدر خلال الـ 24 ساعة القادمة ضد آخرين متهمين في القضية، وفقاً لـ«القبس» الكويتية.

وأوضحت المصادر أن القضية بدأت بـ 4 متهمين أحدهم شقيق نائب سابق، وتم القبض عليهم بعد ورود معلومات عن تحويلهم أموال طائلة إلى لبنان، وتحديداً إلى مليشيا «حزب الله».

ولفت المصدر إلى أن التحريات مستمرة في القضية على مدار الساعة، وسيتم فحص جميع الحوالات الخارجية للوقوف على أدلة الثبوت وتقديمها إلى النيابة العامة.