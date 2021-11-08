في خطوة لتعزيز المصالحة الوطنية، أصدر أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح مرسومين بالعفو الأميري عن عدد من المحكومين في قضايا سابقة. وقال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم في تغريدات عبر حسابه الرسمي على «تويتر» اليوم (الإثنين): «صدر قبل قليل المرسومان الأميريان القاضيان بمنح العفو عن بعض أبناء الكويت المحكومين في قضايا سابقة».وأضاف: «يجب علي أن أتوجه أولا بالحمد والثناء للمولى عز وجل على التوفيق والسداد والشكر بعد الله والفضل بعده لأمير البلاد على روحه المتسامية ونهجه المتسامح عبر دعوته المباركة للحوار الوطني ودعمه له وللمصالحة الوطنية».وتابع: «أشكر أمير البلاد على ثقته الغالية بتكليفي وإخواني رئيسي السلطتين التنفيذية والقضائية برفع التقارير المتعلقة بهذا الموضوع.. وقد رفعنا التقرير الأول وسوف تكون هناك تقارير أخرى».ووجه الغانم الشكر إلى ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح لدعمه لكل الخطوات التي من شأنها تحقيق الاستقرار السياسي للبلاد.