اعتبر الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون أن القمة العربية التي تستضيفها بلاده في شهر مارس القادم فرصة لإصلاح جامعة الدول العربية. وقال تبون في كلمة ألقاها اليوم (الإثنين)، خلال افتتاح أول ندوة لرؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية، في قصر الأمم، إن القمة المقررة في مارس بعد تأجيل عامين كاملين «ستبحث إصلاح الجامعة العربية بما يتماشى ورؤيتنا للعمل العربي المشترك».وعلى صعيد آخر، نوّه تبون بأن ندوة البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجزائرية ستكون بمثابة لقاء سنوي أو نصف سنوي للتسويق لصورة الجزائر في الخارج. ودعا أعضاء البعثات الدبلوماسية الجزائرية إلى «إقامة علاقات دولية متميزة مبنية على مبدأ عدم الانحياز».وكشف الرئيس الجزائري أمام رؤساء البعثات الدبلوماسية تحضير بلاده لعضوية مجلس الأمن الدولي ما بين عامي 2024 و2025، داعيا ممثلي الدبلوماسية الجزائرية لتخصيصها لدعم السلم والأمن الدوليين.