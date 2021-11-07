داهم عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) أماكن مرتبطة بمنظمة Project Veritas المحافظة ضمن إطار تحقيق في قضية تسريب مذكرات منسوبة إلى أشلي بايدن، البنت الصغرى للرئيس جو بايدن.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن جماعة محافظة تخضع لتحقيق تجريه السلطات الفيدرالية بشأن مذكرات مسروقة من اشلي بايدن ابنة الرئيس الأمريكى جو بايدن.

وذكرت الصحيفة أن عملاء ذهبوا إلى بلدة مامارونيك فى مقاطعة ويستشستر بالإضافة إلى موقع في مدينة نيويورك لإجراء عمليتي تفتيش بأمر من المحكمة (الخميس)، وتم ربط المناطق بالأشخاص الذين عملوا مع «مشروع فيريتاس» والمؤسس والرئيس التنفيذي للمجموعة المحافظة، جيمس أوكيف.

وقال متحدث باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي في نيويورك للصحيفة إن العملاء «قاموا بنشاط لتطبيق القانون يتعلق بتحقيق مستمر» في المكانين ورفض المتحدث الإدلاء بمزيد من التعليقات، ورفض المتحدث باسم مكتب المدعي العام الأمريكي في مانهاتن التعليق.