نجا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي من محاولة اغتيال بطائرة مسيّرة حاولت استهداف منزله داخل المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد.

وأكد مصدر أمني عراقي سقوط صاروخ على منزل رئيس الوزراء العراقي لكنه لم يصب بأذى، بحسب موقع «العربية».

وغرد الكاظمي عبر حسابه في «تويتر» قائلا: كنت ومازلت مشروع فداء للعراق وشعب العراق، صواريخ الغدر لن تثبط عزيمة المؤمنين، ولن تهتز شعرة في ثبات وإصرار قواتنا الأمنية البطلة على حفظ أمن الناس وإحقاق الحق ووضع القانون في نصابه. أنا بخير والحمد لله، وسط شعبي، وأدعو إلى التهدئة وضبط النفس من الجميع، من أجل العراق.

وأسفر الهجوم عن 5 إصابات في صفوف حماية الكاظمي، حتى وقت إعداد هذا الخبر.