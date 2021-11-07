ألقى جهاز أمن الدولة الكويتي القبض على مجموعة متعاونة مع مليشيا ما يسمى بـ«حزب الله» اللبناني، الخميس الماضي، بتهمة تجنيد الشباب للعمل مع المليشيا في سورية واليمن.

وذكرت مصادر أمنية أن وزارة الداخلية تلقت تقريراً أمنياً من دولة شقيقة أفاد بأنَّ المجموعة مكونة من أربعة أشخاص أحدهم ابن نائب سابق، وآخر شقيق نائب سابق أيضاً، وثالث ورد اسمه في قضايا سابقة منذ خطف طائرة الجابرية في الثمانينات، ورابع يُقال إنه من كبار رجال العمل الخيري، وفقاً لصحيفة «السياسة» الكويتية.

وأوضحت المصادر أن جهاز أمن الدولة يحقق مع الأربعة في عدد من التهم منها تبييض أموال لـ«حزب الله» في الكويت، وتمويل الشباب الكويتي لتشجيعهم على الانضواء تحت عباءة المليشيا، والمشاركة في أعماله الإرهابية، وتهريب المخدرات في كلٍّ من سورية واليمن.

وأرجعت المصادر زيارة وزير الداخلية الكويتي الشيخ ثامر العلي إلى مبنى أمن الدولة في الكويت الأربعاء الماضي للاطلاع على التحريات، وذكرت أنَّ المتهمين أقرّوا بجمع تبرُّعات من المساجد بدون تصريح، مُبينة أنهم سيُحالون إلى النيابة العامة عقب اكتمال تحقيقات جهاز أمن الدولة معهم.