نوه محافظ مأرب سلطان العرادة، بالدعم العسكري واللوجستي اللامحدود الذي يقدمه تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية للجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية في مواجهة مليشيا الانقلاب واستمرار الإسناد الجوي والنوعي، واستهداف وتدمير تعزيزات الحوثي وتحييد قدراته العسكرية في كل الجبهات.واستعرض العرادة خلال رئاسة اللجنة الأمنية اليوم (السبت)، الوضع الأمني والخطط والإجراءات الخاصة بتعزيز الأمن والاستقرار والحفاظ على السكينة العامة للمواطنين، وآليات التنسيق بين الأجهزة والوحدات الأمنية للقيام بالمهام في الظروف الاستثنائية. وأفاد بأن الاجتماع وقف على سير العمليات ضد مليشيا الحوثي والتحديات الراهنة في ظل استمرار تصعيد المليشيا الانقلابية وتكثيف عدوانها على المدنيين وحشدها للآلآف من عناصرها والمغرر بهم من أبناء القبائل من كل المحافظات اليمنية والدفع بهم باتجاه مأرب.وعلى وقع الخسائر الكبيرة التي تمنى بها المليشيا في مختلف الجبهات بمخافظة مأرب، كشفت وسائل إعلامية يمنية اليوم، عن إلزام القيادات الحوثية لعمد الحارات والقرى في صنعاء بضرورة رفد جبهاتها بالمقاتلين بواقع 40 مقاتلاً شهرياً عن كل عمدة.ونقلت وكالة «2 ديسمبر» عن ما وصفتها بالمصادر المطلعة تأكيدها توجيه المليشيا لـ1517عمدة حي وقرية في العاصمة صنعاء ومديريات المحافظة المختلفة، موضحة أنه منذ أشهر بدأ عمد عمدات الحارات خطف الأطفال المراهقين من الأحياء والزج بهم إلى جبهات مأرب.وأقرت قيادات في المليشيا بأنها خسرت نحو 30 ألف مقاتل في جبهات مأرب منذ مطلع العام الجاري، مهددين من يتخلف عن توفير حصته من المقاتلين بدفع 40 ألف ريال يمني عن كل مقاتل ما يعادل نحو 70 دولاراً شهرياً.