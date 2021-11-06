عثرت السلطات الأفغانية اليوم (السبت)، على جثث أربع نساء أفغانيات في مدينة مزار شريف .وأفاد المتحدث باسم وزارة الداخلية قاري سيد خوستي، بأنه تم توقيف شخصين مشتبه بهما بعدما عثر على الجثث الأربع بداخل منزل بمنطقة الشرطة الخامسة، موضحاً أن الموقوفين أقرا في تحقيق مبدئي معهما بأنهما دعوا النساء إلى المنزل. ولفت إلى أن التحقيقات لا تزال مستمرة وسيتم تحويل القضية إلى المحكمة.وقُتلت الناشطة البارزة فروزان صافي بالرصاص شمال أفغانستان، في أول حالة وفاة لمدافعة عن حقوق المرأة في عهد طالبان، بحسب ما ذكرت صحيفة «الغارديان».وذكر تقرير بثته «بي بي سي» الناطقة بالفارسية نقلا عن مصادر من المجتمع المدني: أن النساء الأربع كن صديقات يرغبن بمغادرة البلاد عن طريق مطار مزار شريف، ونقلت عن مصادرها، أن النساء تلقين مكالمة اعتقدن أنها دعوة للانضمام إلى رحلة إجلاء وتم نقلهن في سيارة ليتم العثور على جثثهن في وقت لاحق.