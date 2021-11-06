بإسناد بري وجوي من تحالف دعم الشرعية، استعاد الجيش الوطني اليمني خلال الساعات الماضية منطقة العمود في مديرية الجوبة جنوبي مأرب وتقدم نحو مناطق الميزان ويعره بعد استنزاف المليشيا ومقتل أكثر من 240 من عناصرها خلال الأيام الماضية بينهم عشرات من القيادات.وقال مصدر عسكري لـ«عكاظ»، إن العمليات البرية الهجومية بدأت على مختلف الجبهات في مأرب بعد نجاح تكتيكات الاستدراج للمناطق المفتوحة واستنزاف المليشيا وتدمير معنوياتها على الأرض، مؤكداً أن زمام المبادرة الآن في يد قوات الشرعية، لكنها تحرص على حماية المدنيين وعدم تعريضهم للخطر.ولفت إلى أن هناك ألوية عسكرية من الجيش اليمني دخلت المعركة بما فيها اللواء الرابع عمالقة، وتعزيزات قدمت من عدن وحضرموت وغيرها من المحافظات، متوعداً بطرد المليشيا والوصول إلى صنعاء.وأكد المصدر مقتل قائد المليشيا في منطقة العمود أبو هاشم الشرعبي مع عدد من مقاتليه، إضافة إلى قتل قائد المجاميع الحوثية في مديرية الجوبة أبو حسين السنحاني.وكان تحالف العربي الشرعية أعلن، أمس (الجمعة)، مقتل 126 حوثياً في 29 عملية استهداف لآليات وعناصر انقلابية في البيضاء وصروح جنوب مأرب والجوف خلال الساعات الـ24 الماضية.وكانت وسائل إعلامية يمنية أكدت أن العناصر الحوثية الفارة من مأرب تعود في حالة نفسية سيئة، إذ قتل المسلح غمدان الشقاقي والده في محافظة عمران (الأربعاء).