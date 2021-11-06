أعربت وزارة الخارجية الكويتية، عن إدانة واستنكار دولة الكويت وبأشد العبارات استمرار محاولات مليشيا الحوثي تهديد أمن السعودية عبر استهداف مدينتي جازان وخميس مشيط بطائرتين مسيرتين.

ووفقا لوكالة أنباء الكويت، وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم (السبت) أن استمرار هذه الممارسات العدوانية وما تشهده من تصعيد يستهدف المدنيين والمناطق المدنية وأمن المملكة واستقرار المنطقة يشكل ‏انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي والإنساني ويتطلب تحرك المجتمع الدولي السريع والحاسم لردع هذه التهديدات ومحاسبة مرتكبيها.

وأكدت وقوف دولة الكويت التام إلى جانب السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها.