أصيب 3 أشخاص بينهم اثنان في حالة خطيرة، في هجوم بسكين على متن قطار بولاية بافاريا جنوبي ألمانيا. وأعلنت الشرطة الألمانية، اليوم (السبت)، وقوع الهجوم على متن أحد القطارات السريعة بين مدينتي ريجسنبورج ونورنبرج، بولاية بافاريا جنوبي ألمانيا. وأفادت الشرطة في بيان أن القطار متوقف حالياً في منطقة زويبرسدورف. ولم تعلن الشرطة عدد المصابين في الحادثة، لكن بيانات للإذاعة البافارية «بي آر 24» أفادت بإصابة عدد من الأشخاص.ونقلت صحيفة «بيلد الألمانية» الأكثر انتشاراً، عن مصادر مطلعة تأكيدها أن 3 أشخاص أصيبوا في الهجوم، بينهم اثنان في حالة خطيرة. فيما نقلت وكالة الأنباء الألمانية الحكومية عن متحدث باسم الشرطة قوله: إن خلفية الهجوم لا تزال غير معلومة، لافتاً إلى أن الشرطة تلقت مكالمة طوارئ وأنها متواجدة في موقع الحادثة.وأوضح متحدث باسم شركة السكك الحديدية الألمانية «دويتشه بان»، أن الخط الحديدي بين مدينتي ريجنسبورج ونورنبرج مغلق منذ الساعة التاسعة، وأن القطارات جرى توقيفها في المحطات المناسبة في الوقت الحالي.وبحسب صحيفة «بيلد نقلا» فقد اعتقلت الشرطة منفذ الهجوم في موقع الحادثة، وهو شاب يبلغ من العمر 27 عاماً منحدر من أصول عربية. لكنها قالت إن المنفذ يعاني من مشاكل نفسية، وطلب المساعدة بالفعل من الركاب في القطار قبل تنفيذ الهجوم، فيما استبعد المحققون في الوقت الحالي وجود خلفية إرهابية.