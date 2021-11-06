فيما تتفاقم الأزمة في إثيوبيا وسط تقدم قوات «جبهة تحرير شعب تيغراي» نحو العاصمة أديس أبابا، استنجد رئيس الوزراء آبي أحمد، اليوم (السبت)، بشعبه داعياً إياه إلى «دفع تضحيات غالية تجعل من إثيوبيا صخرة صامدة أمام الأعداء». وقال في منشور عبر موقع «فيسبوك»: نعيش مرحلة صعبة يولد فيها الأبطال. وأضاف أن الظروف التي نمر بها أظهرت لنا من هم أصدقاؤنا الحقيقيون، لافتاً إلى أن الشعب الإثيوبي انتفض من جميع الاتجاهات للدفاع عن سيادة البلاد ووحدتها.وكانت «جبهة تحرير شعب تيغراي» و«جيش تحرير أرومو» و7 قوى أخرى أعلنت تشكيل تحالف «الجبهة المتحدة الجديدة للقوات الفيدرالية الإثيوبية»، سعياً إلى تحقيق انتقال سياسي مع اقتراب تقدم مقاتلي المعارضة.وأفادت تقارير متداولة أن المعارضة سيطرت على مدينتين إستراتيجيتين، وباتت على بعد 100 كيلو من أديس أبابا. وقال وزير الخارجية السابق والمسؤول في تيغراي برهان غبريكريستوس، في واشنطن، «لا يوجد حد لنا»، مضيفاً: «بالتأكيد سيكون لدينا تغيير في إثيوبيا قبل أن تنهار».من جهته، حض وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، كل الأطراف على إلقاء السلاح والعودة إلى الحوار، طالباً من قوات «جبهة تحرير شعب تيغراي» أن توقف على الفور زحفها في اتجاه العاصمة التي أجرى فيها المبعوث الخاص للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان، محادثات سعياً إلى الوساطة لوقف الحرب المتواصلة منذ عام.ودعا بلينكن في بيان مساء أمس (الجمعة)، إلى وقف إطلاق النار وإجراء محادثات. وعبر عن «القلق البالغ من خطر العنف الطائفي الذي تفاقم بسبب الخطاب العدواني من كل أطراف النزاع»، محذراً من أن اللغة التحريضية تؤجج نيران هذا النزاع، وتدفع الحل السلمي بعيداً أكثر من أي وقت مضى.وأعرب عن قلقه إزاء التقارير التي تتحدث عن اعتقالات تعسفية على أساس عرقي في أديس أبابا. وكشف أن «أكثر من 900 ألف يواجهون ظروفاً شبيهة بالمجاعة، مطالباً كل القوى بإلقاء أسلحتها وفتح الحوار للحفاظ على وحدة وسلامة الدولة الإثيوبية»ودعا حكومة أبي أحمد إلى وقف حملتها العسكرية، بما في ذلك الضربات الجوية على المراكز السكانية في تيغراي وتعبئة المليشيات العرقية. كما طالب الحكومة الإريترية بسحب قواتها من إثيوبيا.ودفع التردي السريع للأوضاع الأمنية، السفارة الأمريكية في أديس أبابا، إلى دعوة مواطنيها في إثيوبيا إلى المغادرة. وعرضت المساعدة في الحصول على سفر جوي من مطار بولي الدولي. وقالت إن البيئة الأمنية في إثيوبيا متقلبة للغاية..ودعا مجلس الأمن الدولي، (الجمعة)، إلى إنهاء الصراع المتصاعد والآخذ في التوسع بإثيوبيا، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق من أجل معالجة أسوأ أزمة جوع في العالم منذ عقد بإقليم تيغراي الذي تمزقه الحرب. ويعقد مجلس الأمن اجتماعا (الإثنين) لمناقشة الأزمة الإثيوبية. ودعت أقوى هيئة في الأمم المتحدة جميع الأطراف إلى الامتناع عن «خطاب الكراهية التحريضي والتحريض على العنف والانقسام».ودعا أعضاء المجلس الأطراف المتحاربة إلى إنهاء الأعمال العدائية والتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار، وتهيئة الظروف لبدء حوار وطني إثيوبي شامل لحل الأزمة وإرساء أسس السلام والاستقرار في جميع أنحاء البلاد.