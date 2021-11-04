طالب رئيس اتحاد الغرف السعودية عجلان العجلان، كافة رجال الأعمال والشركات السعودية بإيقاف جميع التعاملات التجارية والاقتصادية مع لبنان، عقب تمادي الحكومة اللبنانية عبر مباركتها وتبريرها الأعمال الإرهابية التي تستهدف المملكة بالطائرات المفخخة، مؤكدا أن «هذا أقل ما نقدمه دفاعاً عن وطننا».وأضاف العجلان: «وصل التمادي بالحكومة اللبنانية لمباركة الأعمال الإرهابية، ولم يكفِ استهداف بلدنا بتهريب المخدرات».