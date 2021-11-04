أصدر ملك مملكة البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، مرسوماً بتعيين السفير الشيخ علي بن عبدالرحمن بن علي آل خليفة رئيساً للبعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية بلقب سفير فوق العادة مفوَّض.

يذكر أن الشيخ علي بن عبدالرحمن بن علي آل خليفة شغل منصب رئيس قسم الموارد البشرية والخدمات الإدارية في ديوان الخدمة المدنية في البحرين، ومدير المشروعات وخبير تحليل في الديوان ذاته، ورئيس منتخب الشباب الوطني لكرة القدم.

حاصل على بكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة سفوك في الولايات المتحدة الأمريكية.