قررت محكمة جنوب القاهرة اليوم (الخميس) تجديد حبس رجل الأعمال حسن راتب 45 يوما في القضية المعروفة إعلاميًا بـقضية «الآثار الكبرى»، والمتهم فيها بتمويل النائب السابق علاء حسانين المعروف بـ«نائب الجن والعفاريت».

وكشفت التحقيقات تمويلا بملايين الجنيهات قدمه رجل الأعمال لعصابة علاء حسانين وشقيقه في التنقيب عن الآثار، وهو ما أكدته اعترافات شقيق حسانين عن تورط رجل الأعمال في دفع ملايين الجنيهات للبحث عن الآثار.

وكانت الأجهزة الأمنية المصرية قبضت على رجل الأعمال حسن راتب نهاية شهر يونيو الماضي، تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه، بعدما كشفت التحقيقات التي تجريها سلطات التحقيق مع النائب البرلماني السابق علاء حسانين أن راتب متهم بتمويله بالملايين في عمليات التنقيب عن الآثار.