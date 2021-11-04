كشف رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، أن القاهرة تسعى للتوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق نار فعلي في غزة بين حماس وإسرائيل لتحقيق الاستقرار في المنطقة.

ونقل موقع «أكسيوس» الإخباري الأمريكي عن كامل قوله اليوم (الخميس): إن الاتفاق المأمول سيشمل السماح بإيصال المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار، وصفقة تبادل للأسرى، معرباً عن رضاه للعلاقات المصرية الإسرائيلية، واصفا اللقاء الذي جمع الرئيس عبدالفتاح السيسي برئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت في سبتمبر الماضي بمدينة شرم الشيخ بأنه كان «جيدا بشكل استثنائي». واعتبر على هامش قمة المناخ في غلاسكو، أن بينيت يمثل تغييرا كبيرا في السياسة الإسرائيلية عن سلفه بنيامين نتنياهو.

وأكد كامل أنه على الرغم من أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تتكون من عدة أطراف ذات وجهات نظر متباينة، إلا أن المصريين يأملون أن تظل مستقرة، ويعتقدون أن بإمكانهم العمل معها بشكل فعال، لافتا إلى أن مصر تتحدث يومياً مع الجانب الإسرائيلي والفلسطيني بشأن بعض القضايا، بما في ذلك اتفاق وقف إطلاق نار محتمل طويل الأمد في غزة، مبيناً أن تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس أمر تعمل مصر من أجله، والصفقة يجب أن تبدأ بالإفراج عن سجناء فلسطينيين مسنين ونساء ومراهقات فلسطينيات، من السجون الإسرائيلية، مقابل إعادة جثتي جنديين إسرائيليين وإطلاق سراح مدنيين إسرائيليين تحتجزهما حماس في غزة.

وأعرب عن رغبة مصر في رؤية الحكومة الإسرائيلية الجديدة والقيادة الفلسطينية في رام الله يبدآن نوعا من الحوار السياسي، وقال إنه سيزور إسرائيل الشهر الجاري لإجراء محادثات مع بينيت ومسؤولين آخرين.