اتهم مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي اليوم (الخميس) ، مليشيا الحوثي باستهداف المدنيين في محافظتي مأرب وتعز بالصواريخ الباليستية، مؤكداً في رسالة سلمها إلى مجلس الأمن الدولي أن المليشيا مستمرة في فرض القيود على تدفق السلع الأساسية والمساعدات الإنسانية مما تسبب في اتساع فجوة الاحتياجات الإنسانية وتفاقم الوضع الإنساني للنازحين والمهجرين قسراً.وقال السعدي إن المليشيا تواصل استهدافها الوحشي للمدنيين والأعيان المدنية والدينية في مأرب وآخرها الهجوم بصاروخين باليستيين على منطقة الجوبة المكتظة بالسكان ، موضحاً أن ما لا يقل عن 39 مدنياً قتلوا في استهداف مسجد ومدرسة بالإضافة إلى 12 مدنياً من أسرة الزيم القبلي عبداللطيف القبلي قتلوا في استهدا نهاية أكتوبر الماضي في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.وأبلغ مجلس الامن أن هناك أكثر من 54502 مدنياً نزحوا قسرياً منذ بداية سبتمبر 2021 بسبب هجمات الحوثيين المتكررة والمستمرة على مناطق الجوبة وحريب والرحبة باستخدام الصواريخ البالستية والمدفعية وغيرها من الأسلحة الثقيلة، لافتاً الى أن آلاف من العائلات لا تزال عالقة بسبب تدمير الطرق والقيود المفروضة على الحركة والخطر الشديد الناتج عن هجمات المليشيا الحوثية التي تحاصر المنطقة.وقال مندوب اليمن : بالرغم من حقيقة أن تعز كانت بنداً ثابتاً في جميع محادثات السلام التي تقودها الأمم المتحدة وآخرها في ستوكهولم، إلا أنه لم يتم إحراز أي تقدم لإنهاء الحصار، مؤكداً أن ذلك يمثل خذلان المجتمع الدولي لسكان تعز، وغياب الإدانات الدولية الصريحة للجرائم الحوثية وحماية المدنيين والتخفيف من معاناتهم.ولفت إلى أن مليشيا الحوثي كثفت، في الآونة الأخيرة، قصفها الأحياء الشرقية والغربية لمدينة تعز المحاصرة، مما أدى إلى وقوع عدة إصابات في صفوف المدنيين وتدمير شديد لممتلكات المدنيين وأخرها مقتل 3 اطفال من اسرة واحدة وإصابة 3 أطفال آخرين، داعياً المجتمع الدولي ومجلس الأمن وجميع منظمات حقوق الإنسان لتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية بإدانة ووقف العدوان الحوثي اللا إنساني والاستهداف اليومي للمدنيين في مأرب وباقي المناطق اليمنية، والمطالبة بمحاسبة المليشيا الحوثية على انتهاكاتها التي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.في غضون ذلك، وصل المبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينغ اليوم، إلى الرياض في إطار جولته في المنطقة ، ويتوقع أن يلتقي خلال الساعات القادمة قيادات في الحكومة اليمنية .وأعلنت الخارجية الأمريكية ، أن ليندركينغ ما زال يركز على ضرورة أن يوقف الحوثيون هجومهم على مأرب والهجمات المتكررة على المناطق المدنية التي تفاقم الأزمة الإنسانية.واتهم المتحدث الامريكي نيد برايس، مليشيا الحوثي بالوقوف وراء حالة عدم الاستقرار في اليمن بسبب استمرارها في الحرب، مضيفاً:لقد كانت هناك اقتراحات صادقة وضعت على الطاولة وكانت وراءها الحكومة اليمنية والسعودية لكن لم يبد الحوثيون حتى الساعة رغبة في الانخراط فيها.