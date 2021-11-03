فيما يغرق لبنان في أزماته الداخلية والخارجية، جددت الناطقة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية جيرالدين غريفيث، التأكيد أن مليشيا «حزب الله» منظمة إرهابية، مؤكدة أن أنشطتها فاقمت معاناة الشعب اللبناني. وشددت على أن الحزب المدعوم من إيران يشكل أحد الأسباب الرئيسية التي أدّت إلى مُفاقمة أزمات البلاد.وبحسب ما أوردته صحيفة «الجمهورية» اللبنانية اليوم (الأربعاء) قالت غريفيث: يتزايد اعتراف العالم بحقيقة الحزب كلّ يوم، فهو ليس مدافعاً عن لبنان كما يزعم، إنّما هو منظمة إرهابية مكرّسة لدفع أجندة إيران الخبيثة. وأضافت أن «حزب الله» منظمة إرهابية أجنبية وأنشطته الإرهابية وغير المشروعة تهدّد أمن لبنان واستقراره وسيادته. وأكدت أن الحزب أكثر اهتماماً بمصالحه ومصالح إيران الراعية له من مصالح الشعب اللبناني.وأوضحت أن العقوبات الأخيرة التي فرضتها الإدارة الأمريكية على رجال أعمال وسياسيين لبنانيين، لم تجر بطريقة عشوائية، بل مدعومة بالأدلة. وطالبت الحكومة والسلطات اللبنانية بمحاسبة الفاسدين لأنّ المتضرّر الأكبر من هذا الفساد المستشري هو المواطن اللبناني.