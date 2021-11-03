أعلن مسؤولون في طالبان أن القيادي العسكري في طالبان حمد الله مخلص، كان من بين مقاتلين قضوا في هجوم لتنظيم «داعش» الإرهابي على مستشفى في كابول، مؤكدا أن 19 شخصا قتلوا في التفجيرات.وقال المسؤول في الجهاز الإعلامي في الحركة: عندما وردتنا معلومات بأن مستشفى سردار داود خان يتعرض لهجوم، هرع مولوي حمد الله مخلص قائد وحدة كابول إلى المكان، حاولنا منعه لكنه رفض واكتشفنا لاحقا أنه قتل في الدفاع عن المستشفى.ويعتبر مخلص عضواً في شبكة حقاني والقوات الخاصة في حركة طالبان (بدري 31)، وبذلك يصبح أعلى مسؤول في طالبان يقتل منذ تولت الحركة السلطة في منتصف شهر أغسطس الماضي.وتبنى تنظيم «داعش» هجوما انتحاريا استهدف مستشفى عسكريا في كابول، مؤكداً أن أحد عناصر التنظيم فجر حزامه الناسف عند بوابة المستشفى قبل أن يقتحم آخران المنشأة ويفتحوا النار.وكانت طالبان التي تسيطر على أفغانستان، اتهمت تنظيم «داعش- خراسان»، بتنفيذ الهجوم على المستشفى العسكري الرئيسي في العاصمة أمس (الثلاثاء).