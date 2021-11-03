لم تسلم قرية ولا عزلة سكنية مدنية يحرص الجيش الوطني اليمني وتحالف دعم الشرعية على تحييدها من المعارك حفاظاً على أرواح المدنيين فيها، من جرائم الحوثي والاقتحامات والتنكيل والسرقة والنهب بما فيها المؤسسات التجارية والخاصة ووسائل الإعلام.واقتحمت مليشيا الحوثي أمس (الثلاثاء) مقر إذاعة القرآن الكريم في مديرية بيحان بمحافظة شبوة وأوقفت البث الرسمي لها لتحولها إلى إذاعة تابعة لها لبث الشعارات الداعية للموت والعنف والإرهاب ومحاضرات مؤسس المليشيا الهالك حسين الحوثي.وفقاً لمصادر إعلامية، فإن المليشيا رفضت تسليم الإذاعة لمالكيها والقائمين عليها رغم أنها خاصة وليست حكومية.ولفتت إلى أن المليشيا أحرقت أيضاً مكتبة عبدالله بن مسعود بكل ما تحويه من مجلدات وكتب ومؤلفات اسلامية ومصاحف وحولت بعض المساجد إلى مركز تخزين وتموين ومقر سكن للمسلحين.وأكدت المصادر أن المليشيا اعتدت على المدنيين في قرى مديرية عسيلان وهجرت آلاف الأسر من مساكنها، فيما اختطفت أكثر من 120 مدنياً ونقلتهم إلى جهة مجهولة.