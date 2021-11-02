لم يفوّت الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب فرصة التقاط الكاميرا للرئيس الأمريكي جو بايدن في لحظة غفوة خلال مؤتمر الأمم المتحدة الـ26 لأطراف الاتفاقية الإطارية الخاصة بتغير المناخ في غلاسكو الأسكتلندية. واعتبر أن بايدن «لا يؤمن في الحقيقة بقضية التغيرات المناخية».وبدا بايدن نائما خلال حديث ناشط حقوق الإنسان إيدي ندوب، عن تأثير التغيرات المناخية على حياة الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة.وأفادت وسائل إعلام أمريكية أن ترمب قال في بيان له «لم يستطع جو بايدن تحمل الاستماع إلى مثل هذا العدد من التصريحات عن الاحتباس العالمي الكاذب.. ذهب بايدن إلى أوروبا للقول إن الاحتباس العالمي أعلى أولوية لديه، ونام فور ذلك أمام أعين العالم برمّته، أثناء المؤتمر ذاته».