أعلن مجلس الوزراء الإثيوبي اليوم (الثلاثاء) حالة الطوارئ في البلاد بعد تهديد من «جبهة تحرير تيغراي» باجتياح العاصمة أديس أبابا.وتشهد إثيوبيا حربا على عدة جبهات بين القوات الحكومية و«جبهة تحرير تيغراي» التي يصنفها البرلمان الإثيوبي تنظيما إرهابيا.وقال وزير العدل الإثيوبي غيديون طيمتيوس في مؤتمر صحفي: إن مجلس الوزراء الإثيوبي قرر فرض حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد وذلك للتطورات التي تشهدها البلاد في الحرب الدائرة بعدة جبهات ضد جبهة تحرير تيغراي المصنفة بالإرهابية. وأضاف أن الوضع الحالي الذي يهدد سيادة البلاد ونظامها الدستوري لا يمكن التعامل معه بالقوانين الطبيعية ما استدعى فرض حالة الطوارئ.وكانت الولايات المتحدة حذّرت (الثلاثاء) متمردي جبهة تحرير شعب تيغراي من التقدم نحو أديس أبابا بعد تحقيق مكاسب ميدانية في شمال العاصمة الإثيوبية وحضت على إجراء محادثات بدلا من ذلك.وقال المبعوث الأمريكي الخاص إلى القرن الأفريقي جيفري فيلتمان في معهد السلام الأمريكي «دعوني أكون واضحا؛ نحن نعارض أي تحرك لجبهة تحرير شعب تيغراي إلى أديس أو أي تحرك للجبهة لمحاصرة أديس أبابا».واتهم رئيس الوزراء آبي أحمد قوى خارجية بالمشاركة في المعارك الدائرة في البلاد دون تسميتها.