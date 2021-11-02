دعت البحرين مواطنيها المتواجدين في لبنان إلى المغادرة «فورا»، وذلك بعد أيام من قرارها سحب دبلوماسييها على خلفية تصريحات مسيئة لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، بشأن حرب اليمن.وقالت وزارة الخارجية في بيان لها اليوم (الثلاثاء)، إن على جميع المواطنين المتواجدين في الجمهورية اللبنانية ضرورة المغادرة فورا نظرا لتوتر الأوضاع هناك ما يوجب أخذ الحيطة والحذر، بحسب وكالة الأنباء البحرينية، مؤكدة على ما صدر عنها من بيانات سابقة بعدم السفر نهائيا إلى لبنان، وذلك منعاً لتعرض المواطنين لأية مخاطر وحرصاً على سلامتهم.