أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، الانتهاء من عملية عودة الدبلوماسيين والإداريين في بعثة الإمارات لدى لبنان، وكذلك عودة المواطنين الإماراتيين إلى أرض الوطن.

وأوضحت الخارجية الإماراتية في بيان، الاثنين، أن ذلك يأتي نظراً للأوضاع الأمنية والسياسية الراهنة في الجمهورية اللبنانية، وتزامنا مع قرارات دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن سحب الدبلوماسيين والإداريين من لبنان ومنع سفر مواطني الدولة إليه.

وقال وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي خالد عبدالله بالهول، إنه ومن منطلق حرص دولة الإمارات الدائم على سلامة مواطنيها المتواجدين في الخارج، قامت الوزارة بالتواصل مع المواطنين المتواجدين في لبنان لتنسيق عودتهم إلى دولة الإمارات، مؤكداً أنه تمت متابعة الحالات كافة حتى وصولها إلى أرض الوطن بسلام.