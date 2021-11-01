على هامش أعمال قمة تغير المناخ في غلاسكو اليوم (الإثنين)، تبادل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني المصافحة والابتسامات.ونشر المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي صورة للقاء ودي بين السيسي وتميم.ومن المقرر أن يعقد الرئيس المصري مجموعة من اللقاءات خلال القمة، مع عدد من رؤساء الدول والحكومات، للتباحث حول دفع أطر التعاون الثنائي، والتشاور وتبادل وجهات النظر والرؤى بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية.وقال راضي إن مشاركة الرئيس المصري في قمة المناخ تأتي تلبية لدعوة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي تتولى بلاده الرئاسة الحالية للقمة، في ضوء الدور المهم الذي تقوم به مصر على المستويين الإقليمي والدولي، في إطار مفاوضات تغير المناخ.وأضاف أن السيسي سيركز خلال أعمال القمة على الموضوعات التي تهم الدول النامية بشكل عام، والأفريقية على وجه الخصوص، خاصة ما يتعلق بتعزيز الجهود لدفع عمل المناخ الدولي، فضلا عن تأكيد ضرورة التزام الدول الصناعية بتعهداتها في إطار اتفاقية باريس لتغير المناخ، وكذلك تأكيد تطلع مصر لاستضافة الدورة القادمة لقمة تغير المناخ خلال العام القادم.ويتضمن برنامج زيارة الرئيس المصري إلى بريطانيا عقد مباحثات مع رئيس الوزراء البريطاني، لبحث تعزيز العلاقات الثنائية التي تشهد طفرة نوعية خلال الأعوام الأخيرة، بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين، فضلا عن مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وفي أغسطس الماضي، بحث أمير قطر مع الرئيس المصري على هامش قمة بغداد تطوير العلاقات الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية الملحة، واستعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وجاء هذا اللقاء بعد أيام من تسلم وزير الخارجية المصري سامح شكري أوراق اعتماد السفير القطري المفوض فوق العادة لدى القاهرة سالم مبارك آل شافي.