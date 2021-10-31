دعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة، جميع مواطنيها الموجودين في الجمهورية اللبنانية، إلى ضرورة العودة إلى دولة الإمارات في أقرب وقت، وذلك نظرا للأحداث الراهنة وبناءً على قرار منع سفر مواطني دولة الإمارات إلى لبنان والذي جاء تزامناً مع قرار سحب دولة الإمارات دبلوماسييها من لبنان.

ووفقا لوزارة الخارجية الإماراتية، أشار وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات خالد عبدالله بالهول، أنه تجسيداً لحرص دولة الإمارات الدائم على متابعة أوضاع مواطنيها في الخارج وضمان سلامتهم، اتخذت وزارة الخارجية والتعاون الدولي كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل عودة مواطنيها من لبنان، كما أكد جاهزية الوزارة لتسخير الإمكانات كافة لمساعدة أي مواطن موجود في لبنان وذلك للعودة إلى دولة الإمارات.

وأهابت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بمواطنينها الموجودين في جمهورية لبنان ضرورة التواصل مع مركز اتصال وزارة الخارجية والتعاون الدولي على الرقم 0097180044444.