قتل 10 أشخاص على الأقل بينهم أطفال وأصيب العشرات اليوم (السبت) في انفجار سيارة مفخخة أثناء مرور صهريج نفط أمام البوابة الخارجية لمطار عدن الدولي ما أدى إلى اشتعال النيران في السيارات والمباني.

وقال أطباء وشهود عيان إن ضخامة الانفجار وتخطيطه يبينان أن العملية إرهابية وذات ارتباط بتحالف القاعدة والحوثيين، موضحين أن 10 قتلى كحصيلة أولية وصلت إلى المستشفيات وأكثر من 20 جريحاً غالبيتهم من أصحاب السيارات التي كانت تقف أمام المطار، متوقعين ارتفاع حصيلة القتلى خصوصاً أن غالبية المصابين جروحهم خطيرة.

وأشارت المصادر إلى أن هناك أكثر من 8 سيارات أحرقت في الموقع وهناك حالة هلع كبيرة في المناطق المجاورة خصوصاً أن الانفجار وقع بالقرب من حي خور مكسر السكني.

من جهة أخرى، ارتفعت حصيلة قتلى القصف الحوثي على حي الكمب في تعز اليوم إلى 3 قتلى غالبيتهم أطفال وإصابة 5 مدنيين بينهم طفل.