في استمرار للجرائم الحوثية ضد المدنيين في تعز، قتل طفل وأصيب 5 آخرون، اليوم (السبت)، في قصف استهدف حي الكمب شرق المدينة. وقالت مصادر طبية وشهود عيان لـ«عكاظ»: إن الأطفال كانوا يلهون جوار مسجد الخير في وسط حي الكمب عندما تفاجأوا بقصف عنيف تسبب في مقتل طفل وإصابة 5 كحصيلة أولية، مؤكدة أن الأطفال المصابين في حالة حرجة.وكان المركز الإعلامي لقيادة محور تعز، أعلن كسر الجيش الوطني هجوماً حوثياً على جبهة الصلو جنوب المحافظة.تزامن ذلك مع تواصل جرائم الحوثي في مديرية الجوبة جنوب محافظة مأرب، إذ أكدت مصادر طبية ارتفاع عدد ضحايا القصف الحوثي على مديرية الجوبة بالصواريخ الباليستية خلال الساعات الماضية إلى 13 قتيلاً وعدد من الجرحى.وكان المبعوث الأمريكي لليمن تيم لندركينغ، حذر من أن تصعيد الحوثيين في مأرب فاقم معاناة اليمنيين وذلك في لقاء جمعه مع ممثلي منظمات عدة غير حكومية عاملة في اليمن لمناقشة التحديات العديدة التي يواجهها العاملون في المجال الإنساني مع استمرار نمو الاحتياجات في البلاد.وقال لندركينغ: «إن التصعيد الحوثي في مأرب ليس مجرد عقبة أمام السلام، إنما يؤدي أيضاً إلى تفاقم الوضع الإنساني الذي بات بالفعل على حافة الهاوية».وتوعد رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك مليشيا الحوثي الانقلابية بدفع ثمن جرائمها الإرهابية وأعمالها الانتقامية ضد المدنيين والنازحين في مأرب وغيرها، وآخرها استهداف منزل الزعيم القبلي عبداللطيف القبلي نمران بصاروخ باليستي، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من أفراد أسرته.وقال رئيس الوزراء اليمني إن كل تلك الجرائم لن تزيد الشعب اليمني إلا إصراراً على إسقاط مشروعها العنصري الدموي المدعوم إيرانياً.