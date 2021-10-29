فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة متعلقة بإيران تستهدف 4 أشخاص وكيانين اثنين. وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم (الجمعة)، أن الأفراد الذين شملتهم العقوبات هم: يوسف أبو طالبي، عبدالله محرابي، جاني سعيد، ومحمد محمد إبراهيم زركر. وأفادت بأن الكيانين المعاقبين هما: شركتي «كيميا بارت سيوان»، و«أوج برواز ما دو نفر». وفقا للموقع الإلكتروني فإن تلك العقوبات جزء من إجراءات جارية تتخذها واشنطن فيما يتعلق ببرنامج إيران النووي. وأضافت الوزارة أن العقوبات الجديدة المتعلقة بإيران تستهدف برنامجها للطائرات المسيرة التي تزعزع استقرار الشرق الأوسط". ولفتت إلى أن إيران ترسل الطائرات المسيرة إلى حزب الله والحوثيين والمليشيات الموالية لطهران في العراق.وكان الرئيس الجديد لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، ناشد الإدارة الأمريكية برفع العقوبات عن طهران مقابل الانخراط في المفاوضات.ولا تزال جهود إحياء الاتفاق النووي بين إيران ومجموعة 4+1 الذي جرى إبرامه عام 2015، متعثرة. وعلى الرغم من خوض 6 جولات من المفاوضات في فيينا إلا أنها لم تؤد إلى تفاهم يعيد العمل بالاتفاق الذي انسحبت منه الولايات المتحدة مطلع مايو 2018. وتوقفت المفاوضات النووية في 20 يونيو الماضي بطلب من إيران، ولم يتم تحديد موعد لاستئناف المفاوضات، فيما تقول طهران إن استئنافها بات قريباً.