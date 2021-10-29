دعا الاتحاد الأوروبي سلطات الاحتلال الإسرائيلي إلى التراجع عن خطوات طرح مناقصات من أجل بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة.وحذر الاتحاد في بيان له، اليوم (الجمعة)، من أن تلك الخطوات الإسرائيلية «تتعارض تماماً» مع الجهود المبذولة لتخفيف التوترات، وضمان الهدوء في المنطقة بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وأعلن أنه لن يعترف بأي تغييرات لحدود ما قبل عام 1967 بما في ذلك ما يتعلق بالقدس.وكانت 12 دولة أوروبية دعت، أمس (الخميس)، إسرائيل إلى التخلي عن خطتها لبناء 3 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة. وقال المتحدثون باسم وزارات خارجية الدول الـ12 (ألمانيا وفرنسا وبلجيكا وإسبانيا وإيطاليا وبولندا والسويد والنرويج وفنلندا والدنمارك وهولندا) في بيان مشترك «نحث حكومة إسرائيل على التراجع فوراً عن قرارها».وأكدوا معارضتهم الحازمة لسياسة التوسع الاستيطاني في كل الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي تشكل انتهاكاً للقانون الدولي وتقويضاً لجهود التوصل إلى حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية.يذكر أن تراخيص البناء التي صدرت، ( الأربعاء)، تشمل مستوطنات في شمال الضفة الغربية وجنوبها. فيما يقيم نحو 475 ألف يهودي إسرائيلي في مستوطنات بالضفة تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، وعلى أراضٍ يطالب بها الفلسطينيون كجزء من دولتهم المستقبلية.