أعلنت بريطانيا إزالة جميع الدول من قائمة السفر الحمراء المرتبطة بكورونا. وقال وزير النقل البريطاني غرانت شابس، إنه من أول نوفمبر القادم سيتم إلغاء اللوائح الحمراء للدول.

ومنذ منتصف العام، تدرس الحكومة البريطانية تخفيف القيود المتعلقة بالسفر الدولي للبريطانيين الذين تلقوا جرعتين من لقاح فايروس كورونا.

وقال متحدث باسم الحكومة لشبكة «سكاي نيوز» البريطانية، إنها «تعمل مع القطاع من أجل عودة آمنة للسفر الدولي، مسترشدة بأولوية واحدة وهي الصحة العامة».

وأضاف: «إدراكا للمنطق الاستراتيجي القوي ونجاح برنامج التلقيح، بدأنا العمل للنظر في دور اللقاحات في تشكيل مجموعة مختلفة من إجراءات الصحة والاختبار للسفر الداخلي».