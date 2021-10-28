أعلنت السلطات الأمريكية فرض عقوبات على رجلي أعمال لبنانيين وعضو في البرلمان اللبناني بسبب تقويض سيادة القانون.وأوضحت وزارة الخزانة الامريكية في بيان لها اليوم (الخميس) أن كلاً من رجلي الأعمال جهاد العرب وداني خوري المقرب من التيار الوطني الحر والنائب جميل السيد المرشح من قبل «حزب الله»، ساهموا بنشاطهم في انهيار الحوكمة الجيدة ودولة القانون واستفادوا من الفساد في لبنان واغتنوا منها على حساب الشعب اللبناني ومؤسسات الدولة.وشددت الوزارة على أن اللبنانيين يستحقون وضع حد للفساد المستشري الذي يمارسه بعض رجال الأعمال والسياسيين، مؤكدة ان الوقت قد حان في لبنان لتطبيق الإصلاحات الاقتصادية ووضع حد للممارسات الفاسدةوحذرت الوزارة، من أنها لن تتردد في استخدام أدواتها لمعالجة الإفلات من العقاب، مطالبة بضرورة محاسبة النخبة السياسية والتجارية التي تستفيد من الفساد الاقتصادي.