استولت مليشيا الحوثي على 47 منزلاً تاريخياً في مدينة صنعاء القديمة بينها منزل الأديب اليمني الراحل عبدالله البردوني بعد أن دمرته ونهبت مكتبته الخاصة.وقال المدير التنفيذي للمركز الأمريكي للعدالة (ACJ) عبدالرحمن برمان: «استولت مليشيا الحوثي بالقوة على 47 منزلاً تاريخياً في العاصمة صنعاء خلال الأشهر الثلاثة الماضية» موضحاً أن عملية السطو تمت بقرار من وزير الثقافة في حكومة الانقلاب عبدالله الكبسي وبحجة أنها بيوت مهجورة رغم أنها مملوكة لمواطنين.وكانت المليشيا الحوثية قد نفذت عملية تدمير للمنازل التاريخية والأثرية في صنعاء القديمة وسمحت لقياداتها ببناء منازل حديثة في تشويه متعمد لأقدم مدينة تاريخية في اليمن مدرجة ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو.وشكى سكان صنعاء القديمة من تعسفات حوثية مستمرة واعتداءات ومحاولات لتهجيرهم بالقوة واستبدالهم بقيادات حوثية وعناصر موالية لها طوال السنوات الماضية، مبينة أن المليشيا حولت الكثير من المنازل التاريخية والأثرية التي كانت عبارة عن متاحف إلى منازل لعناصرها.