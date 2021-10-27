عبر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، عن رفضه التام جملة وتفصيلا تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي التي تعكس فهماً قاصراً وقراءة سطحية للأحداث في اليمن.واستنكر الأمين العام تعرض الوزير اللبناني لكل من المملكة العربية السعودية التي تقود التحالف العربي لدعم الشرعية اليمنية، والإمارات العربية المتحدة خلال حديثه متهماً إياهما بالاعتداء على اليمن، في الوقت الذي يعمل التحالف العربي لدعم الشرعية على إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح قبل الانقلاب الحوثي على الشرعية في سبتمبر 2014.وطالب قرداحي بالرجوع إلى الحقائق التاريخية وقراءة تسلسلها ليتضح له حجم الدعم الكبير الذي تقدمه دول التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية لدعم الشرعية للشعب اليمني في كل المجالات والميادين، بهدف الوصول إلى حل شامل للأزمة اليمنية وفقا للمرجعيات الثلاث المتمثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار اليمني، وقرار مجلس الأمن رقم 2216.واستنكر الأمين العام دفاع الوزير اللبناني عن جماعة الحوثي الانقلابية في الوقت الذي يتجاهل تعنتها ضد كل الجهود الدولية الرامية لإنهاء الأزمة اليمنية، وفي الوقت الذي تستهدف جماعة الحوثي المملكة بالصواريخ والمسيرات، وفي الوقت الذي تستهدف أبناء الشعب اليمني الأعزل وتمنع وصول المساعدات الإغاثية للمناطق المنكوبة. ودعا قرداحي إلى عدم قلب الحقائق، كما طالبه بالاعتذار عما صدر منه من تصريحات مرفوضة، مؤكداً أن على الدولة اللبنانية أن توضح موقفها تجاه تلك التصريحات.