دعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي ، الولايات المتحدة والدول الغربية إلى رفع العقوبات المفروضة على أفغانستان، مؤكداً أن بلاده جاهزة لمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني. وبحسب بيان للخارجية الصينية أمس (الثلاثاء)، فإن وانغ يي لفت خلال لقائه مع نائب رئيس الوزراء الأفغاني المؤقت عبد الغني برادر في الدوحة، إلى أن الصين تعير اهتماما كبيرا للصعوبات الإنسانية التي تواجهها أفغانستان في الوقت الراهن وتدعو الولايات المتحدة والدول الغربية لرفع العقوبات.وقال: «يجب على الطرفين أن يتخذا موقفا براغماتيا وعقلانيا في اتصالاتهما مع حركة طالبان من أجل مساعدة هذا البلد في الوقوف على طريق التنمية المواتية»، مضيفا أن الصين جاهزة وفق إمكانياتها لمواصلة تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني والتعاون مع المجتمع الدولي لمساعدته في التغلب على الصعوبات المؤقتة وتحقيق إعادة الإعمار الاقتصادية والتنمية الذاتية.في غضون ذلك، نظمت عدد من النساء الأفغان في العاصمة كابول مظاهرات طالبن خلالها طالبان باحترام حقوقهن. وحاولت النساء المشاركات في المظاهرة التوجه لمبنى مقر بعثة الأمم المتحدة، لكن عناصر من الحركة طوقوهن قبل الوصول إليه. وقالت بعض المتظاهرات إنهن يردن مقابلة رئيسة بعثة الأمم المتحدة في كابول ديبورا ليونز.